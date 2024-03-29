Як сушити речі, щоб не вицвітали: поради господинь
Сушіння білизни на свіжому повітрі має багато плюсів: економить електроенергію, запобігає цвілі та надає одягу приємного аромату.
Однак темні речі під впливом ультрафіолету втрачають колір. Запобігти цьому можна без спеціальних засобів. Про це пише Телеграф.
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Вивертайте одяг навиворіт
Це найпростіший і найефективніший спосіб. Так вицвіте внутрішня частина, яка не так помітна.
Сушіть у тіні
Одяг буде менше вигоряти, якщо його сушити не під прямими сонячними променями, а в тіні.
Використовуйте мотузки з прищіпками
Не вішайте темний одяг на сушарки з металевими прутами, адже вони можуть нагріватися на сонці та пришвидшувати вицвітання.
Не сушіть білизну занадто довго
Після того, як одяг висохне, зніміть його з мотузок. Чим довше він буде знаходитися на сонці, тим більше шансів, що вицвіте.
Додайте трохи оцту в прання
Оцет допомагає зберегти колір тканини. Додайте 1-2 столові ложки оцту в пральну машину під час прання темного одягу.
Використовуйте спеціальні засоби
Існують спеціальні гелі та кондиціонери для прання темних речей. Вони містять УФ-фільтри, які захищають тканину від вицвітання.
Зберігайте темний одяг правильно
Зберігайте темний одяг у темному прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
Нагадаємо, ми вже писали, як висушити одяг взимку.
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