Як врятувати томатну розсаду від фітофтори: городники поділились дієвими методами
Сезон дощів — справжній виклик для городників. Підвищена вологість у поєднанні з температурними коливаннями створює ідеальне середовище для розвитку фітофтори — грибкової хвороби, що за кілька днів може повністю знищити розсаду помідорів.
Про те, як зберегти врожай і вчасно захистити рослини, розповів селекціонер Микола Завальний. Перед тим як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, її потрібно обробити 1% бордоською рідиною.
Це можна зробити й після висадки — щойно пройдуть дощі й настане суха погода, обприскайте всю рослину.
Готову бордоську рідину можна придбати у спеціалізованих магазинах, або приготувати самостійно:
- У шести літрах води розчиніть 100 г мідного купоросу.
- Окремо у двох літрах води — 120 г гашеного вапна.
- Повільно вливайте синій купоросний розчин у білий вапняний, постійно помішуючи дерев’яною паличкою.
- Додайте ще 2 літри чистої води й добре перемішайте.
Отримаєте 10 літрів 1% бордоської рідини, яка ефективно захищає томати від фітофтори.
Обприскувати розсаду найкраще ввечері, в суху погоду. Якщо захист не спрацював з першого разу — процедуру слід повторити через 5–6 днів.
Читайте також: 10 простих порад для початківців у городництві: як створити власний органічний сад
Догляд після дощів
- Розпушуйте ґрунт. Після дощів обов’язково прополіть грядки, щоб уникнути утворення кірки, яка перекриває доступ повітря до коріння.
- Не поливайте без потреби. У дощовий період поливати томати не слід. За нестачі опадів — поливайте тільки під корінь.
- Забезпечте вентиляцію. Не загущуйте посадки, видаляйте нижнє листя для кращої циркуляції повітря.
- Слідкуйте за листям. При перших ознаках ураження (плями, почорніння, жовтизна) — обрізайте листки під самий стовбур і обов’язково спалюйте, щоб уникнути повторного зараження.
- Укривайте розсаду. У разі затяжних дощів або ризику підтоплення встановіть над грядками плівкове укриття або тимчасову теплицю.
Хоча існують ефективні хімічні препарати для боротьби з фітофторою, досвідчені городники також використовують народні засоби.
Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!