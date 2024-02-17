Як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви
Для отримання щедрого врожаю екологічно чистих овочів важливо правильно доглядати за розсадою, а саме – підживлювати її. Досвідчені городники поділилися рецептом секретного підживлення з трьох трав, яке допоможе виростити міцну та здорову розсаду.
Підживлення з трьох трав – це простий та ефективний спосіб виростити здорову та міцну розсаду, яка згодом дасть вам щедрий урожай екологічно чистих овочів. Про це пише ТСН.
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Інгредієнти:
- Кропива - 2 частини
- Чистотіл - 1 частина
- Кульбаба - 1 частина
Приготування:
- Закип'ятіть воду.
- Засипте в окріп сухі трави.
- Дайте настоятися 1-2 години.
- Розбавте відвар чистою водою кімнатної температури у пропорції 1:5.
Застосування:
Поливайте розсаду цим підживленням раз на тиждень.
Користь для розсади:
- Кропива: містить азот, фосфор, калій, необхідні для зростання та розвитку розсади, зміцнення кореневої системи.
- Чистотіл: багатий на йод, який сприяє росту та розвитку розсади, підвищує врожайність.
- Кульбаба: містить мінеральні речовини, які зміцнюють імунітет розсади, роблять її стійкою до перепадів температур, хвороб та шкідників.
Переваги:
- Екологічно чисте
- Не містить хімічних складників
- Безпечне та корисне для здоров'я
Пам'ятайте:
- Для приготування підживлення використовуйте сухі трави.
- Не переборщіть з кількістю підживлень.
- Регулярно поливайте розсаду чистою водою.
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