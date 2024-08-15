Як врятувати огірки від павутинного кліща

Мікроскопічний восьминогий паразит здатний знищити весь врожай городини та садових культур. Боротьба з цим шкідником актуальна навіть наприкінці вегетаційного періоду. Про це пише Daily News.

Особливої уваги потребує захист огіркових плантацій. Існує перевірений метод, який городники вважають безальтернативним. Його ефективність оцінюється максимально високо.

Обробку слід розпочинати негайно після виявлення перших ознак ураження - світлих чи темних цяток на листовій поверхні. Зволікання може призвести до поширення паразита на сусідні рослини та втрати всього врожаю.

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Алгоритм боротьби:

Видалення та спалювання пошкодженого листя, оскільки яйця шкідника можуть вижити після обробки. Триразова обробка з інтервалом у 72 години. Рекомендовано застосування біопрепаратів на основі аверсектину. Збір врожаю дозволяється через 72 години після останньої обробки.

Важливо зазначити, що традиційні народні методи малоефективні проти цього паразита. Він здатен розповсюдитися по всій ділянці швидше, ніж подіють екологічні засоби.

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