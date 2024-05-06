Як створити ідеальне покриття консилеру: лайфхак від візажистів

Консилер - універсальний косметичний продукт, здатний приховувати недосконалості та почервоніння на шкірі обличчя, а також маскувати навіть синці під очима. Однак часто виникає проблема, коли консилер "зсувається" протягом дня. Існують прості прийоми, які допоможуть уникнути цього.

Насправді, секрет полягає у виборі правильного інструменту для нанесення та розтушовування консилера. Поради щодо цього надає OBOZ.UA.

Як же зробити так, щоб консилер тримався стійко і не псував ваш образ?

Скільки коштує ідеальний інструмент?

Багато хто вважає, що для нанесення консилера найкраще підходять щільні маленькі пензлики або спонжі. Проте ці методи часто призводять до того, що консилер забивається в пори, підкреслюючи рельєф шкіри.

Секрет стійкого макіяжу - у правильному інструменті!

Замість пензликів та спонжів використовуйте пухнасту кисть для пудри.

Вона м'яко розтушовує консилер, забезпечуючи рівномірне та делікатне покриття без ефекту маски.

Як правильно наносити консилер:

Нанесіть консилер кількома точками або тонкими смужками на ділянки, які потребують корекції. Розтушовуйте консилер легкими поплескуваннями пухнастою кистю. Не розтирайте його, адже це може підкреслити текстуру шкіри. Не наносьте товстий шар консилера. Зафіксуйте консилер мінеральною прозорою пудрою.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете:

Домогтися природного вигляду макіяжу.

Подовжити стійкість консилера протягом дня.

Замаскувати недосконалості без ефекту маски.**

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.