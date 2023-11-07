Як зберегти свіжий кріп на зиму: 4 смачних та корисних способи

Свіжий кріп – незамінна складова багатьох страв. Він використовується в безлічі страв для маринування, приготування соусів і приправ.

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Збереження кропу на зиму може бути не тільки корисним, але й дозволить вам заощадити гроші. Ось кілька способів з сайту itvmg.com, які допоможуть вам зберегти свіжий кріп для використання у будь-яку пору року.

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Заморожування

Заморожування свіжого кропу - це простий і швидкий спосіб зберегти його. Вам знадобляться кріп, вода, деко і контейнер для морозильної камери. Щоб використовувати заморожений кріп, просто вийміть заморожені пучки у необхідній кількості.

Сушіння

Якщо у вас немає доступу до морозильної камери, ви можете сушити кріп і зберігати його у вигляді сушеної трави. Просто повісьте пучки кропу і залиште їх на один-два тижні для повного висихання. Потім зберігайте сушений кріп у скляній банці з герметичною кришкою.

Консервування

Оригінальний спосіб зберігання свіжого кропу на зиму - консервування його в оцті. Ви можете використовувати цілі гілочки кропу або подрібнити його. Просто помістіть їх у скляну банку і додайте яблучний або винний оцет. Зберігайте у холодильнику і використовуйте за потреби.

Замороження у формі кубиків

Цікавий спосіб зберігання кропу – заморожування його у формі кубиків. Помийте, обсушіть і наріжте свіжий кріп, а потім розмістіть його у формах для льоду. Залийте достатньо води, щоб покрити кріп, і заморожуйте. Також можна заморозити кріп, попередньо зануривши його в оливкову олію. Оця олія допоможе зберегти свіжість трави і запобігти зміні кольору під час заморожування.

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