Як зберегти матовість обличчя навіть у найлютішу спеку: ефективний метод від зіркової спортсменки

Літня спека та підвищена вологість можуть зіпсувати навіть найретельніше створений макіяж, залишивши на обличчі неприємний жирний блиск. Однак, існує кілька хитрощів, які допоможуть зберегти макіяж свіжим і матовим протягом усього дня. Симона Байлз, відома олімпійська чемпіонка з гімнастики, поділилася своїм секретом створення стійкого макіяжу, який здатний витривати навіть найвищі температури.

Покрокова інструкція:

Основа всього – захист від сонця: Першим шаром на обличчя наноситься якісний сонцезахисний крем з SPF 30+. Це не тільки захистить вашу шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету, але й створить додатковий бар'єр для поту і себуму. Тональний крем: Для нанесення тонального крему Симона Байлз рекомендує використовувати косметичну губку. Це дозволяє рівномірно розподілити продукт і створити легке, повітряне покриття. Контуринг: За допомогою контурної палички підкресліть вилиці та ніс. Це додасть обличчю чіткості та виразності. Бронзер як багатофункціональний засіб: Бронзер можна використовувати не тільки для контурування, але і для надання шкірі теплого відтінку. Нанесіть його на вилиці і повіки. Секретний трюк: Саме тут криється головний секрет макіяжу Симони Байлз. Замість того, щоб наносити фіксуючий спрей після пудри, вона робить все навпаки. Спочатку вона фіксує макіяж двома шарами фіксуючого спрею, а потім наносить пудру щільним пензлем. Такий нестандартний підхід дозволяє створити максимально стійкий матовий ефект.

Чому цей спосіб працює?

Двошарове фіксування: Два шари фіксуючого спрею створюють міцну плівку, яка утримує макіяж на місці.

Два шари фіксуючого спрею створюють міцну плівку, яка утримує макіяж на місці. Пудра зверху: Пудра, нанесена після фіксуючого спрею, закріплює цей бар'єр, забезпечуючи додаткову матовість і стійкість.

Пудра, нанесена після фіксуючого спрею, закріплює цей бар'єр, забезпечуючи додаткову матовість і стійкість. Багатофункціональність бронзера: Використання бронзера як тіней для повік дозволяє створити гармонійний і природний образ.

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Додаткові поради:

Вибирайте продукти з матуючим ефектом: При виборі тонального крему, пудри і інших засобів звертайте увагу на їхню текстуру. Віддайте перевагу матовим або матуючим продуктам.

При виборі тонального крему, пудри і інших засобів звертайте увагу на їхню текстуру. Віддайте перевагу матовим або матуючим продуктам. Промоктуйте шкіру протягом дня: Якщо ви помітили, що шкіра починає блищати, промокніть її матовими серветками.

Якщо ви помітили, що шкіра починає блищати, промокніть її матовими серветками. Регулярно очищайте шкіру: Навіть у спеку важливо ретельно очищати шкіру ввечері, щоб уникнути закупорки пор.

Лайфхак від Симони Байлз – це відмінний спосіб створити стійкий макіяж, який не зіпсується навіть у найспекотніший день. Завдяки цій техніці ви зможете насолоджуватися своїм бездоганним виглядом протягом усього дня.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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