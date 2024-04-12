Як зберегти макіяж у спеку: модниці поділились ефективним лайфхаком

Літо – пора не лише спеки, але й нових б'юті-проблем. Тональний крем та пудра можуть поплисти вже за кілька хвилин після нанесення, псуючи ваш бездоганний образ.

Звичайно, найкращим рішенням у спекотні дні буде відмовитися від тональної основи, натомість використовуючи лише крем з SPF 30+. Проте, якщо вам потрібен стійкий макіяж для важливої події, ось дещо незвичайний лайфхак від зірки американських реаліті-шоу Олівії Етвуд.

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Дезодорант замість праймера

Етвуд рекомендує використовувати дезодорант у формі стіка (не рідкий, а з восковим складом) для кращої фіксації макіяжу. Наносите його не на все обличчя, а лише на ділянку над верхньою губою або в інших зонах, де макіяж зазвичай скочується.

Важливі застереження:

Цей лайфхак не рекомендується використовувати щодня, адже дезодорант може забивати пори.

Дезодорант не замінить праймер, а лише трохи продовжить стійкість макіяжу.

Воскові дезодоранти не підходять для всіх типів шкіри.

Альтернативні лайфхаки:

Використовуйте водостійкий тональний крем та туш.

Наносите макіяж на зволожену, але не жирну шкіру.

Зафіксуйте макіяж спеціальним спреєм.

Пам'ятайте, що найголовніше – це догляд за вашою шкірою. Здоровий та сяючий вид обличчя неможливо приховати під товстим шаром макіяжу.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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