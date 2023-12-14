Як зберегти чистоту взуттєвих устілок: господині поділились дієвим лайфхаком

Після прогулянки на природі чи відвідування дачі взуття часто потребує ретельного очищення. Особливо це стосується устілок, які швидко забруднюються і можуть втратити свій зовнішній вигляд.

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Про це пише Ukr.media.

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Щоб уникнути цих неприємностей, можна скористатися простою хитрістю. Для цього потрібно надіти на устілки короткий носок потрібного розміру. Найкраще використовувати носок у формі сліду, який можна регулярно прати в машинці. Це дозволить підтримувати устілки в чистоті та забезпечить комфорт при носінні взуття.

Ще один варіант – використовувати одноразові устілки. Вони легко змінюються та не вимагають додаткового догляду. Однак цей варіант не підходить для взуття з ортопедичними виробами.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити устілки для взуття з пакету соку.

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