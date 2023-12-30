Як знизити кислотність вина: дієвий лайфхак

Кислота - один із основних смакових компонентів вина. Однак, якщо її занадто багато, напій стає несмачним і терпким. У таких випадках можна скористатися простим способом, який допоможе знизити кислотність напою.

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Про це пише Telegraf.

Що потрібно зробити

Додайте в вино харчову соду. Кількість соди залежить від кількості та кислотності вина. Зазвичай достатньо чверті чайної ложки соди на літр вина.

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Не додавайте занадто багато соди, інакше вино може придбати неприємний смак.

Як перевірити, чи справжнє вино

Харчова сода також може допомогти відрізнити справжнє вино від підробки. Налийте в чисту тару невелику кількість вина і додайте до нього чайну ложку соди. Якщо вино не змінить колір, воно підроблене. Натуральне вино після такої маніпуляції посиніє.

Чому сода допомагає

Харчова сода є лужною речовиною. Коли вона вступає в реакцію з кислотою, утворюється сіль та вода. В результаті кислотність вина знижується.

Цей простий спосіб допоможе вам покращити смак вина, якщо воно вам здалося занадто кислим.

Нагадаємо, ми вже писали, яке вино найкраще переноситись організмом.

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