Як злити воду з пральної машинки, якщо вимкнули світло
За минулої зими багатьом українцям власного досвіду довелося стикнутися з тим, що електропостачання може відключитися в будь-який момент, а це може бути особливо неприємно, коли прання вже розпочалося.
Aktualno.pro пропонує правила взаємодії з пральними машинами під час блекауту. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути неприємностей та зберегти якість прання, навіть у непередбачуваних ситуаціях із відключенням електропостачання.
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- Відключіть пральну машину:
- Витягніть штекер з розетки, щоб захистити прилад від перепадів напруги.
- Поверніть штекер в розетку лише після того, як електропостачання відновиться. Дочекайтеся стабілізації напруги.
- Запустіть програму полоскання та віджим:
- Після відновлення електроенергії, запустіть цю програму на пральній машині.
- Якщо відключення триває:
- У разі коротших перерв у роботі необов'язково зливати воду з машини.
- При довшому відключенні використовуйте такий підхід:
- Вимкніть машинку з розетки.
- Підстеліть одноразову пелюшку або старий рушник під неї.
- Знайдіть зливну трубку та вийміть її, спустивши рідину в ємність.
- Після зливання води закрийте трубку та поверніть на місце.
- Якщо дверцята заблоковані:
- Використовуйте аварійний трос або шнурок поруч із зливним фільтром.
- Якщо немає аварійного троса, використовуйте мотузку, проклавши її в отвір між корпусом та люком.
Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.
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