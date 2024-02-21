Як приховати синці під очима: вражаючі лайфхаки від модниць

У сучасному світі багато людей стикаються з проблемою нестачі сну. Через велику кількість обов’язків і завдань доводиться мало спати, лягати пізно, а вставати рано.

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Це призводить до хронічного недосипання, наслідки якого проявляються на обличчі у вигляді синців під очима. Далеко не всі знають, що ці неестетичні синці можна приховати за допомогою певних косметичних засобів.

Про це пише Телеграф.

У кожної жінки в косметичці є все необхідне, щоб замаскувати ознаки втоми на обличчі.

Синці під очима надають зовнішності втомлений і змучений вигляд. Ми випробували популярні способи маскування та визначили найефективніші засоби для приховування синців, які з’являються через брак сну.

Як замаскувати синці під очима

Спочатку, перед нанесенням макіяжу, варто скористатися охолоджувальними патчами. Головне, щоб вони були прохолодними, тому завчасно покладіть їх у холодильник. Протримайте патчі під очима 10-15 хвилин – вони освіжать шкіру та зменшать набряки. Якщо ви використовуєте такі патчі вперше, обов’язково протестуйте їх на невеликій ділянці шкіри на предмет алергічної реакції.

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Як приховати синці за допомогою косметики

Не варто наносити під очі щільний тональний крем, адже він лише підкреслить текстуру шкіри та виділить синці. Тональний крем також може пересушити ніжну шкіру під очима.

Який консилер обрати

Більшість дівчат звикли купувати консилер на тон світліший за відтінок їхньої шкіри. Проте такий консилер лише підкреслює синці під очима.

Краще скористатися коригувальним засобом з персиковим або рожевуватим відтінком чи таким, що збігається за кольором з кольором вашої шкіри. Річ у тім, що рожевий колір нейтралізує синій, тому синці будуть менш помітними.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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