Як приховати пори на обличчі за допомогою макіяжу: вражаючий лайфхак
Ви мрієте про бездоганний макіяж з гладенькою шкірою, де пори немовби стерті? Завдяки незвичайному лайфхаку від редакторки Makeup.com Дженезіс Рівас ви можете отримати бажаний результат, використовуючи звичні продукти в незвичному порядку.
Крок за кроком:
Зволоження:
- Нанесіть на очищену шкіру зволожувальний крем, щоб наситити її та надати сяйва.
Напівпрозора пудра:
- За допомогою пухнастого пензлика нанесіть пудру на все обличчя поверх зволожувального крему.
Спрей для закріплення:
- Розбризкайте спрей на пудру і дайте йому повністю висохнути.
Праймер:
- Нанесіть праймер на шкіру, щоб розгладити пори та зробити її неймовірно гладенькою.
Макіяж:
- Виконайте ваш звичний макіяж: основа, контурування, рум'яна, брови, декоративна косметика.
Результат:
Ця незвичайна послідовність дій створює ефект "порцелянової" шкіри, але може здатися щільною для щоденного використання. Проте, якщо вам потрібен бездоганний макіяж для фото чи відео, цей лайфхак стане вашим рятівником.
Важливо:
- Обирайте спрей для закріплення, який не стягує шкіру.
- Якщо у вас суха шкіра, зволоження перед пудрою може бути недостатнім.
- Цей метод може не підходити для жирної шкіри, адже може підкреслити жирний блиск.
Спробуйте цей лайфхак і відчуйте себе справжньою королевою макіяжу!
Додаткові поради:
- Для більш стійкого результату використовуйте водостійкі продукти.
- Зафіксуйте макіяж фінішним спреєм.
- Не забудьте про очищення шкіри перед сном.
Пам'ятайте:
- Досконалий макіяж починається з доглянутої шкіри.
- Не бійтеся експериментувати та знаходити те, що підходить саме вам.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!