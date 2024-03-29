Як приховати пори на обличчі за допомогою макіяжу: вражаючий лайфхак

Ви мрієте про бездоганний макіяж з гладенькою шкірою, де пори немовби стерті? Завдяки незвичайному лайфхаку від редакторки Makeup.com Дженезіс Рівас ви можете отримати бажаний результат, використовуючи звичні продукти в незвичному порядку.

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Крок за кроком:

Зволоження:

Нанесіть на очищену шкіру зволожувальний крем, щоб наситити її та надати сяйва.

Напівпрозора пудра:

За допомогою пухнастого пензлика нанесіть пудру на все обличчя поверх зволожувального крему.

Спрей для закріплення:

Розбризкайте спрей на пудру і дайте йому повністю висохнути.

Праймер:

Нанесіть праймер на шкіру, щоб розгладити пори та зробити її неймовірно гладенькою.

Макіяж:

Виконайте ваш звичний макіяж: основа, контурування, рум'яна, брови, декоративна косметика.

Результат:

Ця незвичайна послідовність дій створює ефект "порцелянової" шкіри, але може здатися щільною для щоденного використання. Проте, якщо вам потрібен бездоганний макіяж для фото чи відео, цей лайфхак стане вашим рятівником.

Важливо:

Обирайте спрей для закріплення, який не стягує шкіру.

Якщо у вас суха шкіра, зволоження перед пудрою може бути недостатнім.

Цей метод може не підходити для жирної шкіри, адже може підкреслити жирний блиск.

Спробуйте цей лайфхак і відчуйте себе справжньою королевою макіяжу!

Додаткові поради:

Для більш стійкого результату використовуйте водостійкі продукти.

Зафіксуйте макіяж фінішним спреєм.

Не забудьте про очищення шкіри перед сном.

Пам'ятайте:

Досконалий макіяж починається з доглянутої шкіри.

Не бійтеся експериментувати та знаходити те, що підходить саме вам.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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