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Як зекономити на засобі для миття посуду: додайте всього один засіб

Ціхоцька Марія

Як зекономити на засобі для миття посуду: додайте всього один засіб

Миття посуду - невід'ємна частина життя, але витрати на гель для посуду можуть обтяжувати бюджет. Існує простий і бюджетний спосіб подвоїти обсяг гелю, не втрачаючи його ефективності. Це дуже заощадить ваші кошти.

Про це пише ТСН.

Секретний інгредієнт - харчова сода!

Що вам знадобиться:

  • Порожня пляшка з-під гелю для посуду
  • 1/2 пляшки гелю для посуду
  • 500 г води
  • 200 г харчової соди

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Як зробити:

  1. Закип'ятіть 500 г води.
  2. Додайте 200 г харчової соди в окріп і дайте суміші охолонути.
  3. Вилийте гель для посуду в порожню пляшку.
  4. Додайте остиглий содовий розчин в пляшку з гелем.
  5. Ретельно перемішайте, щоб гель і сода з'єдналися.

Важливо:

  • Зачекайте 30 хвилин після приготування, перш ніж використовувати гель.
  • Зберігайте саморобний гель в прохолодному місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко відмити посуд.

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