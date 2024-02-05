Як зекономити на засобі для миття посуду: додайте всього один засіб

Миття посуду - невід'ємна частина життя, але витрати на гель для посуду можуть обтяжувати бюджет. Існує простий і бюджетний спосіб подвоїти обсяг гелю, не втрачаючи його ефективності. Це дуже заощадить ваші кошти.

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Про це пише ТСН.

Секретний інгредієнт - харчова сода!

Що вам знадобиться:

Порожня пляшка з-під гелю для посуду

1/2 пляшки гелю для посуду

500 г води

200 г харчової соди

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Як зробити:

Закип'ятіть 500 г води. Додайте 200 г харчової соди в окріп і дайте суміші охолонути. Вилийте гель для посуду в порожню пляшку. Додайте остиглий содовий розчин в пляшку з гелем. Ретельно перемішайте, щоб гель і сода з'єдналися.

Важливо:

Зачекайте 30 хвилин після приготування, перш ніж використовувати гель.

Зберігайте саморобний гель в прохолодному місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко відмити посуд.

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