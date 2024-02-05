Як зекономити на засобі для миття посуду: додайте всього один засіб
Миття посуду - невід'ємна частина життя, але витрати на гель для посуду можуть обтяжувати бюджет. Існує простий і бюджетний спосіб подвоїти обсяг гелю, не втрачаючи його ефективності. Це дуже заощадить ваші кошти.
Про це пише ТСН.
Секретний інгредієнт - харчова сода!
Що вам знадобиться:
- Порожня пляшка з-під гелю для посуду
- 1/2 пляшки гелю для посуду
- 500 г води
- 200 г харчової соди
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Як зробити:
- Закип'ятіть 500 г води.
- Додайте 200 г харчової соди в окріп і дайте суміші охолонути.
- Вилийте гель для посуду в порожню пляшку.
- Додайте остиглий содовий розчин в пляшку з гелем.
- Ретельно перемішайте, щоб гель і сода з'єдналися.
Важливо:
- Зачекайте 30 хвилин після приготування, перш ніж використовувати гель.
- Зберігайте саморобний гель в прохолодному місці.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко відмити посуд.
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