Як зробити зимове взуття антиковзким: лайфхак з лаком для волосся

Зима - це час, коли на вулицях часто буває ожеледиця, що може призвести до травм. Щоб уникнути цього, варто подбати про те, щоб ваше взуття було більш стійким на слизькій поверхні.

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Один з простих і ефективних способів зробити це - використовувати лак для волосся. Про це пише Телеграф.

Для цього потрібно просто розпорошити лак на підошву взуття. Після того, як лак висохне, підошва стане більш липкою, що допоможе вам утриматися на ногах на слизькій поверхні.

Цей метод підходить не лише для зимового взуття, але й для будь-якого іншого, яке ковзає. Наприклад, лаком для волосся можна обробити підошву туфель, якщо ви боїтеся в них посковзнутися.

Однак при використанні цього методу варто бути обережними. Не допускайте, щоб лак потрапив на верхню частину взуття, оскільки він може зіпсувати її.

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У чому секрет ефективності лаку для волосся?

Лак для волосся містить в собі полімерні смоли, які утворюють на поверхні тонкий шар. Цей шар є липким, що і забезпечує кращу зчеплення з поверхнею.

Звичайно, лак для волосся не є панацеєю від ковзання. Він лише трохи зменшує ризик травмування. Однак це простий і доступний спосіб, який може стати в нагоді взимку.

Нагадаємо, ми вже писали, де не можна зберігати взуття.

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