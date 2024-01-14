Як зробити волосся густішим: поради експертів

Іноді не вистачає густоти волосся для вдалого образу. Проте тепер це більше не проблема, оскільки ви можете візуально додати об'єму власній зачісці.

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Експерти розповіли, що в моду повернулися об'ємні зачіски. Для того, аби ваше волосся весь час було густим, потрібно слідувати наступним правилам:

Використовуйте мус:

Видавіть на долоню невелику кількість мусу, що має об'єм приблизно з куряче яйце. Рівномірно розподіліть його від коренів до кінчиків волосся. Після цього скористайтеся феном.

Не розчісуйте волосся під час сушки:

Уникаючи розчісування волосся під час сушки, ви збережете їхній об'єм. Сушіть волосся, нахиливши голову вниз, щоб підняти корені і додати об'єму.

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Змінюйте положення пробору:

Регулярно змінюйте положення пробору, щоб уникнути звикання волосся до одного положення. Важливо це робити кожні 2-3 тижні.

Наносьте бальзам перед шампунем:

Наносьте бальзам на вологе волосся перед використанням шампуню. Це допоможе пом'якшити волосся та наситити його корисними речовинами.

Скористайтеся лаком для волосся:

Розподіліть волосся на невеликі пасма, підніміть волосся гребінцем біля коріння і збризніть трохи лаку.

Наносьте сухий шампунь на чисте волосся:

Наносьте сухий шампунь на корні чистого волосся. Це надасть невеликий об'єм зачісці.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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