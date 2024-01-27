Як зробити термос своїми руками: лайфхак з фольгою
Термос - це незамінна річ для тих, хто любить проводити час на природі або просто хоче насолоджуватися гарячим напоєм у будь-яку погоду. Однак, якщо ваш термос зламався, не варто впадати у відчай.
Його можна легко зробити самостійно з підручних матеріалів. Про це пише telegraf.
Для виготовлення термоса вам знадобляться:
- Дволітрова пластикова пляшка
- Ножиці або ніж
- Скляна пляшка з вузькою шийкою і кришкою, що закручується
- Алюмінієва фольга
- Скотч або гарячий клей
Інструкція:
- Зріжте шийку пластикової пляшки.
- Розріжте решту пляшки навпіл.
- Щільно оберніть скляну пляшку кількома шарами алюмінієвої фольги. Закріпіть фольгу скотчем або гарячим клеєм.
- Приклейте скляну пляшку до нижньої половини пластикової пляшки.
- Покладіть верхню половину пластикової пляшки над скляною пляшкою. Край шийки скляної пляшки має виступити з отвору у пластиковій частині.
- Скріпіть скотчем дві половини пластикової пляшки.
Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити термос більш ефективним:
- Використовуйте скляну пляшку з вузькою шийкою, щоб зменшити кількість простору між скляним і пластиковим посудом.
- Щільно оберніть пляшку фольгою, щоб не було зазорів.
- Використовуйте якісний скотч або гарячий клей, щоб забезпечити надійне з'єднання.
Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний термос.
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