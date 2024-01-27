Як зробити термос своїми руками: лайфхак з фольгою

Термос - це незамінна річ для тих, хто любить проводити час на природі або просто хоче насолоджуватися гарячим напоєм у будь-яку погоду. Однак, якщо ваш термос зламався, не варто впадати у відчай.

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Його можна легко зробити самостійно з підручних матеріалів. Про це пише telegraf.

Для виготовлення термоса вам знадобляться:

Дволітрова пластикова пляшка

Ножиці або ніж

Скляна пляшка з вузькою шийкою і кришкою, що закручується

Алюмінієва фольга

Скотч або гарячий клей

Інструкція:

Зріжте шийку пластикової пляшки. Розріжте решту пляшки навпіл. Щільно оберніть скляну пляшку кількома шарами алюмінієвої фольги. Закріпіть фольгу скотчем або гарячим клеєм. Приклейте скляну пляшку до нижньої половини пластикової пляшки. Покладіть верхню половину пластикової пляшки над скляною пляшкою. Край шийки скляної пляшки має виступити з отвору у пластиковій частині. Скріпіть скотчем дві половини пластикової пляшки.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити термос більш ефективним:

Використовуйте скляну пляшку з вузькою шийкою, щоб зменшити кількість простору між скляним і пластиковим посудом.

Щільно оберніть пляшку фольгою, щоб не було зазорів.

Використовуйте якісний скотч або гарячий клей, щоб забезпечити надійне з'єднання.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний термос.

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