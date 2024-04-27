Як зробити рушники білосніжними: дієвий лайфхак від господинь

Навіть найдбайливіші господині знають, як швидко кухонні рушники втрачають свій охайний вигляд. Плями не завжди піддаються відпиранню, а сама тканина після прання тьмяніє та сіріє.

Замість того, щоб купувати нові рушники щоразу, спробуйте японський метод відбілювання, який допоможе їм знову сяяти білизною. Про це пише Телеграф.

Що вам знадобиться:

10 літрів води

2 столові ложки гірчичного порошку

1 столова ложка рослинної олії

1 столова ложка оцту

Як відбілити рушники:

Нагрійте 10 літрів води. Додайте до гарячої води 2 столові ложки гірчичного порошку, 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку оцту. Перемішайте інгредієнти. Занурте рушники в розчин і залиште на 12 годин. Після 12 годин ретельно прополощіть рушники спочатку в холодній, а потім у гарячій воді.

Важливо:

Для кращого результату використовуйте м'який гірчичний порошок.

Переконайтеся, що рушники повністю занурені в розчин.

Не використовуйте цей метод для делікатних тканин.

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Результат:

Дотримуючись цих простих інструкцій, ви зможете позбавити кухонні рушники від жовтизни та плям, повернувши їм білосніжну чистоту та свіжість.

Додаткові поради:

Щоб посилити ефект відбілювання, можна додати до розчину трохи соди.

Перед пранням рушники можна замочити на кілька годин у молоці.

Щоб зберегти білизну рушників, рекомендується прати їх окремо від інших речей.

Сушіть рушники на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

Спробуйте японський метод відбілювання, і ви будете приємно здивовані результатом!

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити брудні рушники ідеально білими.

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