Як зробити підв‘ялу моркву твердою: господині поділились лайфхаком
Довгий час зберігання в холодильнику або ящику може призвести до того, що овочі втрачають свою пружність і хрустку текстуру. Особливо це стосується моркви. Щоб повернути їй колишню свіжість, можна скористатися простою хитрістю.
Про це пише ТСН.
Що вам знадобиться:
- Картопля
- М'які овочі (морква, селера, огірки, патисони тощо)
Інструкція:
- Очистіть картоплю і наріжте її на невеликі кубики.
- Помістіть картоплю і м'які овочі в миску.
- Залийте овочі холодною водою і залиште на 30 хвилин.
- Після закінчення часу злийте воду і промийте овочі.
Як це працює?
Картопля містить крохмаль, який допомагає відновити твердість овочів. Коли овочі вимочуються в холодній воді з картоплею, крохмаль з картоплі проникає в їхні клітини, роблячи їх більш соковитими і хрусткими.
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Поради:
- Для більшого ефекту ви можете додати в воду кілька крапель лимонного соку. Лимонний сік допоможе нейтралізувати крохмаль і зробити овочі ще більш хрусткими.
- Якщо овочі сильно зів'яли, ви можете залишити їх у воді на довше, наприклад, на 1 годину.
Нагадаємо, ми вже писали, як замаринувати моркву в банці.
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