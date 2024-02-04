Як зробити ґрунт для розсади придатним для вирощування рослин
Вже січень, а це значить, що час готуватися до нового дачного сезону! Вирощування розсади – важливий етап, адже від нього залежить майбутній урожай. І, окрім якісного насіння, важливу роль відіграє ґрунт.
Додавання піску – це простий і ефективний спосіб покращити ґрунт для розсади. Завдяки цьому ваша розсада буде рости здоровою та міцною, а ви отримаєте хороший урожай, пише "На пенсії".
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Земля для розсади повинна бути легкою, пухкою, повітропроникною та поживною, а також добре тримати вологу. Як же покращити її характеристики?
Навіщо це робити?
- Пісок – чудовий розпушувач. Він робить ґрунт більш пухким, що покращує доступ повітря та вологи до коріння розсади.
- Пісок покращує прогрівання ґрунту. Це важливо для раннього розвитку розсади.
- Пісок робить ґрунт більш стійким до пересихання.
Як використовувати пісок для розсади?
- Найкраще використовувати річковий або будівельний пісок. Кар'єрний пісок не рекомендується, адже він може бути занадто щільним і містити багато глини.
- Пісок додають до ґрунту в співвідношенні 1:5 (одна склянка піску на п'ять літрів ґрунтосуміші).
- Пісок можна змішати з іншими компонентами ґрунтосуміші, наприклад, з торфом, перегноєм або компостом.
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