Як зробити взуття непромокаючим: дієвий лайфхак

З настанням холодів і танення снігу ноги в промоклому взутті – не найкращий варіант. Щоб захистити взуття від вологи, можна скористатися фабричними способами, такими як спреї, креми та інші засоби, або ж традиційними, які можна зробити з підручних матеріалів.

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Про це пише Telegraf.

Найпопулярнішими традиційними засобами для водонепроникності взуття є бджолиний віск, парафін та вазелін. Важливо, щоб вони були без барвників, щоб не залишити плям на взутті.

Бджолиний віск

Бджолиний віск – це природний і ефективний спосіб водонепроникності взуття. Його наносити досить просто.

Переконайтеся, що ваше взуття чисте і ретельно висушене. Нанесіть тонкий рівномірний шар воску на поверхню взуття, приділяючи особливу увагу швам і складкам. Щоб посилити поглинання, прогрійте взуття за допомогою фена. Продовжуйте нагрівати, поки віск не зникне. Розріджуючись, віск проникне в тканину, закриваючи крихітні отвори та створюючи бар’єр від вологи. Потім він знову твердне у вигляді прозорого захисного шару.

Свічковий віск (парафін)

Свічковий віск – це чудова заміна бджолиного воску.

Просто потріть свічкою своє взуття. Коли все взуття буде покрито, візьміть фен та розігрійте парафін, як і в методі з воском.

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Якщо у вас проблеми зі шкіряним взуттям, ви можете використовувати вазелін, щоб тимчасово захистити своє взуття від води.

Взуття має бути чистим та сухим. Нанесіть тонкий рівномірний шар вазеліну на поверхню взуття, переконавшись, що шви добре промазані. Обов’язково використовуйте тканину або губку, щоб рівномірно розподілити вазелін.

Нагадаємо, як легко почистити зимове взуття від плям солі, щоб воно довше залишалось чистим.

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