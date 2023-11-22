Як зробити будь-яку справу вдало: допоможе одне просте правило

В українській культурі заплетено багато народних прикмет та забобонів, які обіцяють удачу та благополуччя в житті. Ці вірування передавалися з покоління в покоління, і наші предки, і наші бабусі з мамами вірили в їхню силу.

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У виданні "Телеграф" вирішили зібрати найцікавіші народні прикмети та забобони, пов'язані з удачею та благополуччям. Ці народні вірування, хоч і деякі з них можуть здаватися схильними до забобонів, глибоко вкорінені в українській традиції і є частиною нашої культурної спадщини.

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Початок щось нового: Якщо ви плануєте розпочати щось нове, робіть це з самого ранку під першими променями сонця – так ваші починання будуть успішними. Оберіг для дому: Підкова не єдина, що може приносити удачу. Зображення коня чи табуну коней також може слугувати оберегом для благополуччя у вашому будинку. Крихти та скандали: Змахування крихтами зі столу паперовим рушником може привести до конфліктів у сім'ї. Щоб уникнути скандалів і не збідніти, крихти слід збирати ганчіркою в долоню. Позбуття надщербленого посуду: Надщерблені посудини можуть призвести до нещастя в вашому домі, тому важливо відразу їх викидати. Сіль та сварки: Розсипана сіль може стати причиною сварок. Щоб уникнути негараздів, перекиньте щіпку солі через ліве плече. Викидання сміття через вікно: Викидання сміття чи витрушування чогось через відкрите вікно може відлякувати ангела-охоронця від вашого будинку.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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