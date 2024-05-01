Як зробити лікувальну та чудодійну сіль у Чистий четвер

На Страсному тижні, за народними віруваннями, готують особливу сіль - четвергову, або чорну. Їй приписують сильну енергетику, захисні та цілющі властивості. Четвергова сіль - це звичайна кухонна сіль, яку готують у Чистий четвер перед Великоднем. Її особливість полягає в тому, що її не просто освячують у церкві, а й готують за спеціальним рецептом, який, за віруваннями, наділяє її особливою силою. Про це пише Уніан.

Як приготувати четвергову сіль?

Існує декілька рецептів приготування четвергової солі, але всі вони мають спільні риси:

Час приготування: Чистий четвер, або напередодні, в середу ввечері.

Чистий четвер, або напередодні, в середу ввечері. Інгредієнти: Сіль (кам'яна або звичайна) та інші компоненти за бажанням (борошно, трави, спеції).

Сіль (кам'яна або звичайна) та інші компоненти за бажанням (борошно, трави, спеції). Спосіб приготування: Сіль розігрівають на сковороді або в духовці до почорніння, постійно помішуючи і читаючи молитву "Отче наш".

Ось один з найпоширеніших рецептів:

1 кг кам'яної солі

12 ст. л. борошна

Дрібка трав за вибором (календула, полин, м'ята, шавлія)

Змішайте сіль, борошно та трави. Висипте суміш на суху сковороду. Поставте сковороду на повільний вогонь і постійно помішуйте, читаючи молитву "Отче наш". Продовжуйте помішувати, доки сіль не почорніє. Зніміть сковороду з вогню, дайте солі охолонути. Пересипте сіль у щільний контейнер або мішечок.

Коли готувати четвергову сіль?

Четвергову сіль готують у Чистий четвер, або напередодні, в середу ввечері. Важливо встигнути до заходу сонця.

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Як використовувати четвергову сіль?

Четвергову сіль використовують протягом року як оберіг:

Додають у їжу (щіпку) для захисту від хвороб, псування та недоброзичливців.

Носять із собою в мішечку, щоб уберегтися від негативу.

Додають у воду для купання, особливо для маленьких дітей.

Сиплють у кутах будинку для захисту від зла.

Важливо:

Не можна викидати четвергову сіль. Її потрібно використовувати до наступного Чистого четверга, а потім приготувати нову.

Не можна ділитися четверговою сіллю з іншими людьми.

Використовуючи четвергову сіль, важливо вірити в її силу та позитивні наміри.

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