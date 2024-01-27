Як зробити карамельну цибулю: вражаючий лайфхак від професійних кулінарів

Смажена цибуля - це універсальний інгредієнт, який можна використовувати в безлічі страв. Однак, щоб цибуля вийшла особливо смачною і апетитно виглядала, її потрібно правильно приготувати.

Відео дня

Pixel Inform пропонує кілька секретів, які допоможуть вам приготувати смажену цибулю, яка буде виглядати і смакувати як карамельна:

Додайте соду

Мало хто знає, але невелика кількість соди допоможе зробити цибулю неймовірно красивою. Смажений овоч буде мати приємний золотистий колір і не пригорить. Соду слід додавати в процесі обсмажування цибулі.

Додайте цукор

Щоб цибуля вийшла злегка солодкуватою і карамелізованою, в процесі смаження додайте трохи цукру. Смак такої цибулі буде дуже підкресленим і насиченим.

Читайте також: Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Інструкція приготування

Наріжте цибулю тонкими півкільцями або кубиками. Розігрійте на сковороді олію і обсмажте цибулю на середньому вогні до м'якості. Через кілька хвилин додайте соду і цукор за смаком. Продовжуйте обсмажувати цибулю, помішуючи, до золотистого кольору.

Смажена цибуля, приготовлена за цим рецептом, буде чудовим доповненням до м'яса, риби, овочевих страв і салатів.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб цибуля не почала гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашTelegram-канал!