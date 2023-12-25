Як зробити штучну ялинку пишною: три дієвих лайфхаки

Штучна ялинка - це чудова альтернатива живій ялинці. Вона не вимагає особливого догляду і може використовуватися багато років поспіль. Однак, деякі штучні ялинки виглядають досить "голими".

Відео дня

Про це пише Telegraf.

Щоб зробити їх більш пишними, можна скористатися наступними порадами:

Розправте гілки

Перше, що потрібно зробити - це розправити всі гілки ялинки. Для цього можна скористатися руками або спеціальним інструментом. Гілки повинні бути розпушені, але не повинні втрачати форму.

Додайте додаткові гілки

Якщо ялинка все ще виглядає недостатньо пишною, можна додати додаткові гілки. Для цього можна використовувати гілки з інших штучних ялинок або навіть справжні гілки хвойних дерев.

Читайте також: Фахівці пояснили, де в домі не можна ставити ялинку: швидко засохне

Використовуйте декор

Декор також може допомогти приховати голі місця на ялинці. Для цього можна використовувати іграшки, гірлянди, банти та інші прикраси.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам зробити штучну ялинку пишною:

Вибирайте ялинку з великою кількістю гілок.

Ставте ялинку в добре освітленому місці.

Регулярно розправляйте гілки.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зробити свою штучну ялинку пишною та красивою.

Нагадаємо, ми вже писали, як вибрати новорічну ялинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!