Як зробити апетитну курячу ковбасу в духовці: простий рецепт

Хочете порадувати себе та близьких апетитними ковбасками без жодних шкідливих добавок? Тоді приготуйте їх самостійно! Це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Відео дня

Як зробити смачну домашню ковбасу розповіли в блозі "Рецепти щодня". Смакуйте з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь натуральним продуктом без ГМО та консервантів.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Для курячої ковбаси в духовці вам знадобиться:

2,5 метра натуральної оболонки;

1500 г курячого філе стегна зі шкірою;

4-5 зубчиків часнику;

1 ч. л. солі;

1-2 ч. л. приправи для курки;

150-200 мл води.

Приготування:

Замочіть оболонку в теплій воді на 30-60 хвилин, потім добре промийте. Пропустіть через м'ясорубку шкіру та 200-300 г філе. Подрібніть часник. Наріжте решту філе дрібними шматочками. Змішайте всі інгредієнти в мисці, додайте сіль і приправу. На м'ясорубку насадіть насадку для ковбас і заповніть оболонку фаршем. Викладіть ковбасу на змащене деко, проколіть оболонку в декількох місцях. Влийте трохи теплої води. Запікайте в духовці при 180°C протягом 50 хвилин. Потім 10 хвилин запікайте при 200-220°C в режимі гриля для рум'яної скоринки.

Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузової каші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!