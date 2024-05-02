Як садити квасолю у відкритий грунт для багатого врожаю: секрети досвідчених городників
Квасоля – це не лише смачний та ситний продукт, але й цінне джерело білка, вітамінів та мінералів. Її можна їсти свіжою, заморожувати, консервувати та використовувати для приготування різних страв.
Видання politeka.net пише, що це невибаглива та корисна культура, яка з легкістю вирощується навіть на невеликій ділянці. Дотримуючись простих правил посадки та догляду, ви зможете отримати багатий урожай смачної та корисної квасолі.
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Перед посадкою квасолі:
- Визначтеся з видом: Існує 5 основних видів квасолі: кущова, спаржева, декоративна, зернова та кучерява. Кожен вид має свої особливості та призначення.
- Переберіть насіння: Видаліть пошкоджені та неякісні екземпляри.
- Замочіть насіння: Замочіть квасолю у воді на ніч. Це допоможе їй швидше прорости.
- Підготуйте ґрунт: Виберіть родючий, пухкий ґрунт з хорошим дренажем. Додайте перегній або компост для збагачення ґрунту поживними речовинами.
Посадка квасолі:
- Виберіть місце: Найкраще місце для посадки квасолі - це сонячна ділянка.
- Зробіть лунки: Перекопайте грядку і зробіть лунки на відстані 15-20 см одна від одної.
- Внесіть добрива: Додайте до лунок перегній або компост.
- Посадіть насіння: Покладіть по 2-3 насіння в кожну лунку на глибину 3-4 см.
- Засипте лунки: Засипте лунки землею та розрівняйте грядку.
- Підготуйте опору: Якщо ви садите кучеряву квасолю, встановіть поруч опору (сітку, шпалери).
Догляд за квасолею:
- Полив: Регулярно поливайте квасолю, особливо в спекотну та суху погоду.
- Прополка: Своєчасно видаляйте бур'яни, щоб вони не забирали поживні речовини у квасолі.
- Підгодовування: Підгодовуйте квасолю 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом.
- Захист від шкідників: Захищайте квасолю від шкідників (тля, павутинний кліщ) та хвороб (фузаріоз, антракоз).
Збір врожаю:
- Спаржева квасоля: Збирайте стручки, коли вони досягнуть 10-15 см у довжину.
- Зернова квасоля: Збирайте боби, коли вони повністю дозріють і стануть сухими.
- Кущова квасоля: Збирайте зелені боби, коли вони набудуть соковитості.
Нагадаємо, ми вже писали, коли та як садити квасолю, щоб отримати хороший врожай.
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