Як самостійно зробити зволожуючий бальзам для губ: порада від модниць

У холодну пору року нашим губам особливо потрібен ретельний догляд. Саме у цей час ми найбільше користуємось бальзами, олійками та гігієнічними помадами.

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Про це пише ukr.media.

Деякі продукти швидко закінчуються, інші загублені у безкрайніх сумках та кишенях пальто, а деякі просто не виконують свої основні функції і йдуть у сміття.

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Щоб заощадити на цих витратах та ефективно захистити губи від сухості і тріщин, існує цікавий лайфхак, який набирає популярність в соцмережах. За допомогою цього трюку можна самостійно створити поживний бальзам для губ у будь-якому відтінку та навіть зібрати власну колекцію!

Як приготувати домашній бальзам для губ:

Візьміть чайну ложку косметичного вазеліну і перенесіть його в невеличку чисту баночку з кришкою. Візьміть палітру тіней і виберіть відтінок, який ви хочете отримати у бальзамі - ніжно-рожевий чи насичено-червоний. Насипте тіні в баночку з вазеліном і добре перемішайте - ось і готовий поживний і тонуючий бальзам для губ!

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