Як самостійно зробити шугаринг у домашніх умовах: модниці дали корисні поради

Шугаринг - це метод видалення волосся за допомогою цукрової пасти, який завойовує все більшу популярність завдяки своїй простоті, економності та ефективності. Ви можете зробити шугаринг вдома, але для досягнення ідеального результату важливо знати, як це правильно робити. Про це пише Главред.

Що таке шугаринг?

Шугаринг - це метод епіляції за допомогою густої цукрової пасти. Пасту розподіляють по ділянці шкіри і видаляють разом з волосинами.

Шугаринг має багату історію, що сягає Стародавнього Єгипту та Персії. У сучасному світі епіляція цукром стала популярною процедурою з 80-х років XX століття.

Переваги шугарингу:

Ефективність: видаляє волосся на будь-якій ділянці тіла.

Безпечність: підходить для чутливої ​​шкіри, не викликає алергічних реакцій.

Гігієнічність: одноразове використання пасти виключає ризик інфікування.

Довготривалий ефект: результат зберігається до 3-4 тижнів.

Економічність: пасту можна приготувати вдома.

Як приготувати пасту для шугарингу вдома

Пасту для шугарингу легко приготувати з доступних інгредієнтів: цукру, води та лимонного соку.

Інгредієнти:

10 столових ложок цукру

4 столові ложки води

1 столова ложка лимонного соку

Інструкція:

Змішайте всі інгредієнти в каструлі. Поставте каструлю на слабкий вогонь і постійно помішуйте, поки цукор не розчиниться. Доведіть суміш до кипіння і кип'ятіть протягом 5-7 хвилин. Зніміть каструлю з вогню і дайте пасті охолонути. Перевірте консистенцію пасти. Вона повинна бути м'якою і пластичною.

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Як правильно використовувати пасту для шугарингу в домашніх умовах

Підготовка:

Очистіть та знежирте шкіру лосьйоном або скрабом.

Нанесення пасти:

Розігрійте пасту до потрібної консистенції (вона повинна бути м'якою).

Нанесіть пасту на шкіру проти росту волосся.

Видалення волосся:

Візьміться за край пасти і різким рухом видаліть її по росту волосся.

Очищення:

Змийте залишки пасти теплою водою.

Що можна використовувати замість смужок для шугарингу

Бавовняні смужки, нарізані з тканини

Тканинні серветки

Марля, складена в кілька шарів

Як зробити шугаринг у зоні бікіні

Очистіть, знежирте та припудріть шкіру тальком.

Розігрійте пасту до потрібної консистенції.

Нанесіть пасту на невелику ділянку шкіри проти росту волосся.

Видаліть волосся по напрямку росту волосся.

Повторіть процедуру на інших ділянках шкіри.

Очистіть шкіру від залишків пасти.

Зволожте шкіру.

Паста для шугарингу рецепт з лимонною кислотою

Лимонна кислота покращує консистенцію та збільшує термін зберігання пасти. Рецепти з лимонною кислотою можуть варіюватися, але зазвичай включають цукор, воду, лимонний сік і лимонну кислоту, які потрібно ретельно змішати і нагрівати до досягнення потрібної консистенції.

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