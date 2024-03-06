Як самостійно порахувати розмір пенсії після індексації

Плануєте вихід на пенсію? Хочете знати, на яку виплату можете розраховувати? Заздалегідь розрахуйте свою пенсію, щоб краще спланувати своє майбутнє.

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У 2024 році українці мають можливість самостійно розрахувати розмір пенсії. Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

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1. За допомогою "Пенсійного калькулятора".

Ви знайдете його в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Калькулятор допоможе вам визначити орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, який буде набутий на дату настання пенсійного віку.

Ви також отримаєте детальний протокол розрахунку.

2. За допомогою формули:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році:

60 років – 31 рік страхового стажу

63 роки – 21 рік страхового стажу

65 років – 15-21 рік страхового стажу

Пам'ятайте:

Вимоги до страхового стажу щороку зростають.

До 2028 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде пропрацювати 35 років.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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