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Як самостійно порахувати розмір пенсії після індексації

Ігор Романько

Як розрахувати розмір пенсії після індексації у березні 2024 року

Плануєте вихід на пенсію? Хочете знати, на яку виплату можете розраховувати? Заздалегідь розрахуйте свою пенсію, щоб краще спланувати своє майбутнє.

У 2024 році українці мають можливість самостійно розрахувати розмір пенсії. Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

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1. За допомогою "Пенсійного калькулятора".

  • Ви знайдете його в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
  • Калькулятор допоможе вам визначити орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, який буде набутий на дату настання пенсійного віку.
  • Ви також отримаєте детальний протокол розрахунку.

2. За допомогою формули:

  • Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році:

  • 60 років – 31 рік страхового стажу
  • 63 роки – 21 рік страхового стажу
  • 65 років – 15-21 рік страхового стажу

Пам'ятайте:

  • Вимоги до страхового стажу щороку зростають.
  • До 2028 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде пропрацювати 35 років.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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