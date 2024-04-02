Як за допомогою копійчаних засобів прибрати чайний наліт з чашок

Не рідко виникає ситуація, коли на дні чашки після вживання чаю формується небажаний наліт, який огортає її внутрішні сторони. Щоб вирішити цю проблему, можна скористатися перевіреними домашніми засобами.

Відео дня

Накопичення нальоту в чашці призводить до його зміцнення та складності подальшого видалення, розповідає команда UAportal разом з ukr.media. Чим довше відкладати миття, тим важче буде позбутися нальоту, тому необхідно діяти негайно.

Читайте також: Неочікувані варіанти використання чаю в кулінарії та побуті

Як очистити наліт з чашок за допомогою кефіру

Потрібно залити кефір у чашки, що мають чайний наліт. Якщо він охоплює всю внутрішню частину чашки, наповніть її кефіром до верху. У випадку, коли наліт лише на дні, достатньо буде і малої кількості кефіру. Залиште кисломолочний напій у чашках на пару годин. Після цього кефір можна споживати, адже він залишається безпечним, а чашки стануть чистими.

Спосіб видалення нальоту з використанням соди та оцту

Приготуйте суміш, змішавши соду та оцет у пропорції: одна столова ложка соди на дві столові ложки оцту. Нанесіть отриманий розчин на чашки з чайним нальотом і залиште на 10-15 хвилин для взаємодії. Опісля ретельно промийте їх гарячою водою, щоб видалити залишки содово-оцтового розчину. Ваші чашки відновлять свою первісну чистоту та блиск.

Раніше команда UAportal розповідала про інші способи, як легко та швидко видалити з чашки плями від кави та чаю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!