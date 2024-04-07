Як розвинути в собі мислення підприємця

Якщо ви дивилися фільм "Тінейджер на мільярд", то знаєте, який непростий шлях розвитку бізнес-мислення. Так, це складно, але якщо поставити собі за мету — все вийде. У картині це показано на прикладі підлітка, але обмежуватись віковими рамками не варто. Навчитися мислити як підприємець можна у будь-якому віці. Що для цього треба зробити, розкажемо нижче.

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Бизнес-мышление: что это

Мышление предпринимателя — это целая система убеждений, взглядов на мир и особенностей мыслительного процесса. Она определяет поведение человека и влияет на его личность.

Одно из основных убеждений в концепции бизнес-мышления — мы сами создаём свою жизнь. Люди с предпринимательской жилкой верят в свою способность создавать собственную реальность или подчинять мир своим желаниям. С другой стороны, важное значение имеет способность адаптироваться человека с бизнес-мышлением к текущим условиям. И не просто приспосабливаться и выживать, а эффективно действовать, быстро реагировать на смену внешних условий и находить решения даже в кризисные периоды.

Особенности мышления успешного предпринимателя

Как узнать, работник вы или предприниматель? Спросите себя или другого человека, что ему нужно сделать, чтобы увеличить своё благосостояние.

Ответы "найду работу получше", "выучусь на курсах", "попрошу у начальника поднять зарплату", "обновлю резюме" будут у работников. Предприниматель же начнёт размышлять, как заработать деньги путём открытия своего бизнеса.

Какие качества личности присущи людям с бизнес-мышлением:

Самостоятельность. У них нет желания следовать за толпой. Даже наоборот, они с лёгкостью поведут условную толпу за собой.

Ответственность. Бизнес-мышление неотрывно связано с независимостью суждений. Чтобы сложить своё мнение о ком-то или о чём-то, предпринимателю не нужны мнения других людей. Он сам всё узнает и разберётся.

Широта мысли. Идея масштабировать то, что уже неплохо получается, постоянно находится в сознании предпринимателя. Создать успешный бизнес — не конечная цель. Гораздо интереснее придумать работающую модель, при которой этот бизнес будет расти в разных направлениях, принося всё больше прибыли своему владельцу.

Дальновидность. Предприимчивые люди работают на перспективу. Они готовы в текущем моменте много работать и чего-то лишиться, чтобы в будущем получить нужный результат. Погоня за мгновенной выгодной — не их история. А вот игра вдолгую как раз вполне отвечает модели бизнес-мышления.

Готовность к риску. Предприниматель понимает, что действует на свой страх и риск. Перспектива всё потерять не пугает, а лишь подстёгивает его.

Вера в себя. Это не только адекватная самооценка, но и способность руководить своей судьбой, непосредственно влиять на ход событий и частенько плыть против течения.

Основной признак наличия предпринимательского мышления

Это, конечно же, умение ставить цели. Важно понимать разницу между реальными (достижимыми) целями и эфемерными. Последние лучше назвать мечтами.

Реальная цель имеет такие характеристики:

конкретность; измеримость; актуальность.

То есть она должна быть чётко сформулирована, иметь параметры для оценки прогресса и соответствовать текущим желаниям/планам того, кто поставил эту цель.

Именно так мыслит предприниматель. А мечтатель просто чего-то хочет, но совершенно не представляет, как этого достичь. Так часто бывает у людей со скромными доходами, которые мечтают о всяческих предметах роскоши. При этом отчётливо понимают, что ресурсов на покупку этих "штучек" у них нет.

И ещё. Способность планировать и распределять ресурсы помогает достигать долгосрочных (стратегических) целей. Именно так строятся успешные бизнесы, которые через годы приносят своим владельцам внушительные дивиденды.

"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что кто-то давно посадил дерево" (Уоррен Баффет).

Развитие предпринимательского мышления: 5 способов

Предпринимателями не рождаются, ими становятся. Но всё же ваш успех зависит не только от объёма приложенных усилий, но и от личных качеств.

Плохая новость — некоторые из них являются врождёнными, то есть речь идёт о темпераменте, характере. Хорошая новость — большая часть этих качеств и навыков поддаётся тренировке, их можно укрепить, усовершенствовать.

Итак, как же развить бизнес-мышление:

Выбрать дело, к которому лежит душа. Сформировать правильно окружение. Ощущать комфорт от дискомфорта. Не бояться совершать ошибки. Научиться работать в команде и руководить коллективом.

Рассмотрим каждый из советов подробнее.

Выбрать дело, к которому лежит душа

Вы не можете действовать продуктивно, если нет достаточного уровня мотивации. А её нам обеспечивает внутренний огонь. Ваша способность мыслить как предприниматель напрямую связана с целью. Если она вас вдохновляет, воодушевляет или как-либо будоражит, то вы задействуете все ресурсы, чтобы её достичь.

Сформировать правильное окружение

Люди, с которыми мы общаемся, очень сильно влияют на нас. И если вы хотите развиваться, то постарайтесь находиться рядом с теми, кто уже на ступеньку выше — достиг того, к чему вы только стремитесь. Это будет подстёгивать вас.

Ощущать комфорт от дискомфорта

Наверняка у вас были когда-то идеи, которые могли бы привести вас к успеху, но вы не стремились их реализовать по причине страха выхода из зоны комфорта. Для развития предпринимательского мышления этот самый дискомфорт — один из главных инструментов.

Не бояться совершать ошибки

Вы начнёте мыслить как бизнесмен только тогда, когда будете внутренне готовы к риску и избавитесь от страха "облажаться". Ментальная свобода обеспечивает поиск действительно эффективных (а не минимально опасных) решений.

Научиться работать в команде и руководить коллективом

Быть командным игроком и одновременно иметь высокую степень ответственности за результат работы коллектива — нелёгкая задача. Но если вы какое-то время будете находиться в этой ипостаси, то сможете прокачать своё бизнес-мышление. Управление командой требует большого ресурса, стрессоустойчивости и навыка принимать мгновенные решения. И это очень ценные качества для будущего бизнесмена.

Что ещё поможет вам в развитии бизнес-мышления

Несколько лайфхаков:

Читайте литературу, и не только по бизнесу. Книги о бизнесе, биографии великих людей, истории брендов помогут вам углубить знания в этой сфере. А художественная литература научит решать задачи творчески. Во время чтения развивается мозг, поэтому читайте много, часто, регулярно.

Играйте в настольные игры. Прекрасная игра на тему бизнеса — "Монополия", но она далеко не единственная. Например, игра Alias поможет потренировать вашу находчивость и словарный запас. А Cash Flow повысит денежную грамотность.

Посещайте бизнес-тренинги. Лучше вживую, но можно и онлайн. Выбирайте не только тематики, но и спикеров. Отдавайте предпочтение авторитетным менторам (бизнесменам, аналитикам, консультантам), которые поделятся полезными советами и инсайдами из сферы бизнеса.

Откройте для себя нетворкинг. Другими словами, сарафанное радио. Практика получать клиентов, находить сотрудников и партнёров в среде своих близких и дальних знакомых стара как мир. Заводить полезные связи поможет вам ваше бизнес-мышление — общаясь с похожими людьми и осознавая ценность этого общения, вы будете получать обоюдную выгоду.

Путешествуйте. Как ни странно, но развивать предпринимательское мышление можно и во время поездок. Пример других стран может принести вдохновение — вы создадите что-то похожее у себя дома. Также можно "подсмотреть" инновационные пути развития бизнеса, а может даже и освоить новые рынки.

В процессе работы над собой постарайтесь не зацикливаться на неудачах. Возможно, вы допустите много ошибок, пока научитесь мыслить как успешный бизнесмен. Но всё это станет вашим личным опытом — ещё одним очень ценным активом.