Як розмножити монстеру: поради садівників

Монстера – це чудова кімнатна рослина, яка вражає своїми великими ажурними листками. Її екзотичний вигляд може додати затишку та оригінальності будь-якому інтер'єру. Якщо ви хочете прикрасити свою оселю монстерою, не обов'язково купувати цілу рослину.

Ви можете виростити її з живця, отриманого від знайомих. OBOZ.UA розповість вам, як це зробити правильно.

Методи розмноження монстери:

Верхівковий живець:

Зріжте з рослини живець, який має не менше двох міжвузлів. Помістіть його у воду з активованим вугіллям. Занурте одне з міжвузлів під воду. Поставте ємність з живцем у тепле та світле місце. Коріння з'являться через 3-5 тижнів. Пересадіть монстеру в ґрунт, коли коріння досягнуть 5 см.

Стебловий живець:

Отримайте шматочок стебла з повітряними корінцями після чергової обрізки монстери. Вкореніть живець у ґрунтовій суміші для декоративнолистяних рослин. Можна також приготувати ґрунт самостійно з торфу, моху та кокосових чіпсів. Покладіть живець на ґрунт так, щоб один корінець був спрямований вниз. Накрийте горщик плівкою або склом. Провітрюйте монстеру раз на 5-7 днів. Пересадіть рослину, коли вона відростить міцний корінь (через 2-3 тижні).

Листок:

Зріжте листок разом з фрагментом стебла. Помістіть його у воду з активованим вугіллям, зануривши на третину. Дочекайтеся появи коренів. Пересадіть монстеру в ґрунт, коли коріння зміцніють.

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Укорінення повітряного живця:

Оберніть повітряний корінь монстери мохом або кокосовим волокном. Змочіть субстрат і примотайте його до пагона харчовою плівкою. Не допускайте пересихання субстрату. Коли з'являться два-три нових листочки, зріжте фрагмент з коренем і висадіть його в горщик.

Поради щодо догляду за монстерою:

Прив'язуйте рослину до опори, адже її стебло залишається тонким протягом життя.

адже її стебло залишається тонким протягом життя. Не поспішайте з пересадкою. Дочекайтеся, поки коріння монстери відростуть на 5 см і дадуть вторинні корені.

Дочекайтеся, поки коріння монстери відростуть на 5 см і дадуть вторинні корені. Будьте терплячі. Нове листя на молодій рослині з'являється нешвидко.

Нове листя на молодій рослині з'являється нешвидко. Міняйте воду живцю якомога частіше. Монстера чутлива до якості води, тому не допускайте її застою.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити красиву та здорову монстеру, яка стане справжньою окрасою вашого дому.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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