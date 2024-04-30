Як роз'їхатися чотирьом автомобілям на нетиповому перехресті: хитрий тест з ПДР

Ця задача відноситься до теми проїзду перехресть. Визначте, який автомобіль перетне перехрестя першим та який останнім, відповідно до ситуації, представленої на малюнку.

Це завдання було викладене каналом "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Червоний та жовтий перші, синій останній. Червоний та синій перші, жовтий останній. Червоний та синій перші, білий останній. Червоний перший, синій останній. Жовтий перший, червоний останній. Білий перший, червоний та синій останні.

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Розбір задачі

На даному перехресті без світлофорів та дорожніх знаків, де дорожнє покриття є однаковим, відбувається наступне: жовта машина рухається вправо, біла – вліво, тоді як синя та червона продовжують рух прямо.

На малюнку зображене нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Джерело: ''За! Правилами''

Таке перехрестя класифікується як нерегульоване, де всі дороги мають однаковий пріоритет. Водії, навіть новачки, повинні бути обізнані з тим, що при перетині таких доріг, водій будь-якого не рейкового транспорту повинен пропустити транспортні засоби, що наближаються з правого боку. Це відомо як "правило правої руки".

Згідно з цим правилом, першим проїжджає червоний автомобіль, оскільки з його правого боку немає перешкод. Коли він проїде, перешкода зникає для білого автомобіля, який зможе рухатися далі. Після цього, жовтий автомобіль отримує право на проїзд, а в кінці, синій автомобіль завершить рух через перехрестя.

Правильна відповідь – №4

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому потрібно визначити, водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя.

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