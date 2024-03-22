Як розтягнути джинси, якщо стали тиснути: лайфхак від модниць

Джинсові вироби є одним з найбільш популярних видів одягу. Вони практично не втрачають своєї актуальності, зручні у носінні та можуть легко стати основою стильного ансамблю. Однак, попри їхню поширеність, постійно виникають питання щодо правильного способу прання джинсів.

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Справа в тому, що під час прання або сушіння за температури, вищої за 60 градусів, джинси з високим вмістом бавовни зазвичай зазнають усадки. На щастя, існують способи уникнути цієї проблеми. Блогерка @laral.buru у своєму акаунті TikTok ділиться порадами, завдяки яким можна легко розтягнути джинси, що звузилися після прання.

Як розтягнути джинси після прання

На відео блогерка демонструє, що її штани не застібаються, але вона має невеликий трюк, який завжди допомагає у такій ситуації. Для цього знадобиться пульверизатор, гаряча вода та трохи кондиціонера для білизни.

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Усі інгредієнти необхідно змішати в пляшечці з пульверизатором та ретельно збовтати, щоб отримати однорідну рідину. Потім розпиліть засіб на найвужчі ділянки джинсів. Не очікуйте, поки тканина повністю висохне, та одягайте джинси. Якщо деякі ділянки розтягнулися недостатньо, можна обприскати їх кондиціонером безпосередньо на собі.

Цей простий трюк допоможе зробити джинси більшими та комфортнішими для носіння.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрати джинси.

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