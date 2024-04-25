Як розпізнати тирана на ранніх стадіях стосунків

Цікаво, що тиранами можуть бути як жінки, так і чоловіки.

Коли ми зустрічаємо його, спочатку ми перебуваємо в ейфорії почуттів, гормонів, приголомшливих емоцій. Відносини розвиваються і нам здається, що ми дивимося в один бік, але за деякими ознаками можна розглянути, хто стоїть перед нами.

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Тирания очень тонкий инструмент манипуляций, которыми пронизан весь контакт, даже в эйфории влюбленности.

И так, как распознать тирана или проще говоря эмоционального насильника?

Желание партнёра изолировать вас от вашего окружения!

Как только ваш планёр чувствует над вами больше власти, он/она начинают критиковать ваших друзей, семью. Мол, они какие-то плохие и дурно на вас влияют. Либо делают так, что у вас не остаётся на них времени.

Желание партнёра лишить вас самореализации.

Иногда сразу, а иногда только после факта вашего совместного проживания партнёр начинает постепенно "обрабатывать", что хобби ваши отнимают много времени, а следовательно вы бы могли это время потратить на неё/его.

Что же упускается мужчин склонных к тирании, то они настаивают на том, что бы вы ушли с работы и занялись наконец-то им, семьей.

Ну и конечно же частая критика вас, вашей личности, внешности, предпочтений. По мимо того, тиран постоянно жалуется, причитает, в его речи и взаимодействии не звучит благодарность. Высокомерие и гордыня превалируют. И со временем вы теряете себя рядом с таким человеком. У вас не остаётся ничего вашего, только общее и его желания, потребности.

Для чего это тирану? Чтобы он стал вашим миром, контролировал ситуацию и вы полностью обслуживали все его потребности. А для этого нужно лишить вас привычной поддержки, человеческого ресурса, и замкнуть ваш мир и жизнь на себе!