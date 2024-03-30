Як перевірити свіжість яєць: лайфхак з водою

З наближенням Великодня, одного з найважливіших релігійних свят, стає актуальною тема вибору свіжих яєць для приготування крашанок та писанок.

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Є кілька методів перевірки яєць на свіжість. Один з них, зовсім легенький: достатньо буде стакану з водою. Про це пише Телеграф.

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Ось кілька простих способів перевірити свіжість яєць:

Перевірка водою:

Опустіть яйце у каструлю з холодною водою.

Свіже яйце: ляже на дно горизонтально.

ляже на дно горизонтально. Несвіже яйце: буде трохи підняте одним кінцем.

буде трохи підняте одним кінцем. Зіпсовані яйця: спливуть на поверхню.

Потрясти яйце:

Візьміть яйце у руку та обережно потрясіть біля вуха.

Свіже яйце: не видаватиме жодного звуку.

не видаватиме жодного звуку. Несвіже яйце: може видавати слабкий звук бовтання рідини.

може видавати слабкий звук бовтання рідини. Зіпсовані яйця: видаватимуть чіткий звук бовтання рідини.

Огляд шкаралупи:

Свіже яйце: матиме гладку, без тріщин та вм'ятин шкаралупу.

матиме гладку, без тріщин та вм'ятин шкаралупу. Несвіже яйце: шкаралупа може бути тьмяною, з тріщинами або вм'ятинами.

шкаралупа може бути тьмяною, з тріщинами або вм'ятинами. Зіпсовані яйця: шкаралупа може бути мокрою, слизькою або вкритою пліснявою.

Перевірка білка та жовтка:

Розбийте яйце у миску.

Свіже яйце: матиме щільний, опуклий жовток та прозорий, в'язкий білок.

матиме щільний, опуклий жовток та прозорий, в'язкий білок. Несвіже яйце: жовток може бути трохи плоским, а білок може бути рідким або водянистим.

жовток може бути трохи плоским, а білок може бути рідким або водянистим. Зіпсовані яйця: жовток може бути discolored, а білок може мати неприємний запах.

Перевірка запахом:

Принюхайтеся до яйця.

Свіже яйце: не матиме жодного запаху.

не матиме жодного запаху. Несвіже яйце: може мати слабкий запах сірководню.

може мати слабкий запах сірководню. Зіпсовані яйця: матимуть сильний, неприємний запах.

Пам'ятайте: вживання несвіжих яєць може призвести до харчового отруєння. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете вибрати свіжі та безпечні яйця для приготування крашанок, писанок та інших страв.

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