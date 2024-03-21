Як продовжити цвітіння троянди: дієві методи від садівників

Зимовий період є випробуванням для троянд. Щороку садівники з нетерпінням чекають моменту, коли можна буде зняти укриття з цих квітів, аби переконатися, що вони не постраждали від морозів чи випрівання. Настає час допомогти рослинам оговтатися після складного періоду.

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З приходом тепла троянди потребують ретельної турботи. Їх треба розкрити, обрізати, обробити від хвороб, а деякі кущі - реанімувати. Про це пише Добрі Новини.

Весняний догляд за трояндами:

Знімаємо укриття. Погода у березні та на початку квітня є мінливою. Ослаблені рослини можуть не витримати різких температурних коливань. Однак не варто зволікати з видаленням плівки. Як тільки встановиться невелика стійка плюсова температура - її час забирати. Порада! Укриття краще знімати в похмуру погоду. Ідеально - якщо наступного дня також не буде сонця, або навіть піде дощ. Коріння троянд потрібно добре утеплити, насипавши 15-20 см ґрунту. У разі аномальних заморозків рослини можуть відновитися з місця щеплення. Порада! Ослаблені зимівлею кущі потребують періоду адаптації, тому всі операції слід проводити поетапно.

Ретельний огляд та обрізка кущів

Уважно оглянувши кожен перезимований кущ, легко визначити пошкоджені пагони:

- Біла пліснява біля основи - так зване "сніжне" цвілі, доволі поширене явище.

- Пухнастий сірий наліт свідчить про ураження сірою пліснявою, такі гілки треба обрізати.

- У разі невдалої зимівлі троянду може вразити інфекційний опік - кора набуває червоно-коричневого відтінку та відшаровується. Якщо пошкодження кільцеве, гілку необхідно зрізати.

Правила обрізки:

- Використовувати лише гострий інструмент.

- Після кожного куща занурювати його в міцний розчин марганцівки.

- Різати до здорової тканини.

- Зрізи мають бути косими.

- Обрізати на зовнішню бруньку, щоб новий приріст не перехрещувався.

Порада! Це попередня обрізка, за кілька тижнів необхідно буде знову оглянути кущі та провести остаточне формування.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви допоможете трояндам успішно адаптуватися після зими та підготуватися до нового періоду квітування.

Нагадаємо, ми вже писали, як вирощувати троянди в горщиках.

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