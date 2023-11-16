Як продовжити час горіння свічок: 3 дієві лайфхаки

Ми запалюємо свічки, щоб створити затишок у та нерідко використовуємо їх під час відключення світла. Але часто вони згоряють надто швидко. На щастя, є прості способи, якими можна продовжити їхнє життя.

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Про це пише ukr.media.

Ножиці

Візьміть ножиці і підріжте гніт свічки до 1 см завдовжки. Довгий ґніт зазвичай призводить до великого полум'я, яке швидко вичерпує свічку. Вкоротивши його, ви можете сповільнити процес згоряння.

Помістіть свічку в морозильник

Покладіть свічку в морозильник. Замерзання воску призведе до повільнішого його танення, подовжуючи час горіння свічки. Тоншим свічкам зазвичай потрібно менше часу в морозильнику.

Додайте солі у рідкий віск

Після того, як свічка прогоріла, над гнітом утвориться калюжа воску. Додайте туди трошки кухонної солі. Це сповільнить танення воску і продовжить термін служби свічки.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити термін горіння свічки.

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