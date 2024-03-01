Як продовжити термін служби тонального крему: хитрий лайфхак

Щоденне застосування косметики призводить до того, що вона швидко закінчується. Та через незручну упаковку часто неможливо витягнути останні залишки продукту. Наприклад, тональний крем. Як же повністю використати таку косметику? Про це пише Газета.

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Спосіб раціонально витратити тональний крем

Часто тональний крем продається у скляних баночках з помпою. Проте вона не доходить до самого дна, тому там залишається чимало невикористаного продукту.

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Щоб взяти з флакона максимум користі, варто:

Налити туди трохи окропу. Добре струснути закриту баночку, поки крем не відійде від стінок. Вилити утворену суміш в окремий контейнер. Зачекати, доки вода випарується і збереться зверху, тоді злити її. Використовувати тональний крем, що залишився.

Такий нескладний спосіб дозволить раціонально витрачати косметику та відкласти покупку нового тонального крему.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно наносити тональний крем, щоб не виглядати старше.

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