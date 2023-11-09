Як залучити гроші у будинок за допомогою феншуй

Феншуй є давньою китайською системою архітектури та дизайну, яка використовується для створення гармонійного середовища та поліпшення життя через розміщення предметів у просторі таким чином, щоб впливати на енергетику та потік "чі" (або "ці"), який сприяє здоров'ю, щастю і процвітанню.

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За допомогою цієї практики можна залучити в будинок фінансовий достаток.

Для початку треба очистити будинок від непотрібних речей. Захаращений простір перешкоджає потоку енергії ці.

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Зосередьтеся на південно-східному секторі свого будинку. Цей сектор відповідає за багатство і достаток.

Розмістіть у південно-східному секторі символічні предмети, які представляють гроші та багатство. Це можуть бути статуетки риб, золоті монети, грошові дерева або інші предмети.

Південно-східний сектор оселі має бути завжди чистим і добре освітленим. Уникайте розміщувати в південно-східному секторі гострі предмети, брудні речі або сміття.

Які предмети допомагають залучити гроші у будинок:

Статуетки риб. У Китаї риби символізують багатство і достаток.

Золоті монети – це традиційний символ багатства в Китаї.

Грошові дерева – тропічні рослини, які вважаються символом багатства і достатку.

Звичайно, не варто забувати, що феншуй - це лише інструмент. Для того, щоб залучити гроші й фінансовий достаток у своє життя, вам також потрібно працювати над своїми фінансовими навичками й ставленням до надмірних витрат.

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