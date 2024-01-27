Яким чином приготувати яйця, щоб отримати максимальну користь
Запечений омлет з овочами – це ситна, смачна та корисна страва, яка припаде до смаку всій родині. Його легко готувати і рецепт не потребує багато часу та спеціальних навичок.
Рецепт, яким поділились на сайті OBOZREVATEL корисний, адже містить білок з яєць, вітаміни та клітковину з овочів. Підходить для сніданку, обіду або вечері. Може бути вегетаріанською стравою.
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Інгредієнти:
- Шпинат – 1 пучок
- Перець болгарський (червоний та жовтий) – по 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Броколі – 150 г
- Молоко – 150 мл
- Сіль – 1/2 ч. л.
Приготування:
- Капусту броколі промийте та розділіть на суцвіття. Відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин.
- Перець наріжте на невеликі шматочки.
- Збийте яйця з молоком та сіллю.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шарами овочі: броколі, шпинат, перець.
- Залийте овочі яєчно-молочною сумішшю.
- Випікайте омлет у розігрітій до 170°C духовці протягом 30 хвилин.
Порада:
- Замість шпинату можна використовувати інші зелені овочі, наприклад, руколою або салат.
- До омлету можна додати інші овочі, наприклад, помідори, цибулю або гриби.
- За бажанням омлет можна посипати тертим сиром.
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