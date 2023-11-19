Як приготувати яєчню без сковорідки та олії всього за 1,5 хвилини

Існує безліч способів готування яєць, але один неординарний метод вразив користувачів соціальної мережі TikTok. Час приготування становив всього 1,5 хвилини на повну потужність. Кухар порадила збільшити час на 30 секунд для більшої кількості яєць.

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Популярна кухарка Роуз Райсман @rosereisman розкрила унікальний спосіб приготування яєць, використовуючи мікрохвильову піч та паперові тарілки, і користувачі залишилися враженими цією неочікуваною ідеєю.

Процес почався з розбиття двох яєць прямо на одну з тарілок, після чого другою тарілкою їх просто прикрили. Це не виглядало нічим особливим, але основна таємниця полягала в тому, що цей "коктейль" відправлявся у мікрохвильовку.

У коментарях користувачі висловлювали своє захоплення цим кулінарним лайфхаком, а ті, хто спробував його вдома, підтверджували, що це дійсно "класний" метод для швидкого та безмасляного приготування ідеальних яєць.

Нагадаємо, UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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