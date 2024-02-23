Як приготувати ягідний кисіль без грудочок: рецепт

БЛОГ

Відео дня

Напій з дитинства - кисіль з ягід.

У дитсадку я завжди міняла котлети на порцію киселю.

Давайте приготуємо смачний кисіль без грудочок.

Далі текст мовою оригіналу

Ингредиенты:

1 л воды

100 г вишни без косточек (1/2 стакана*)

100 г малины (2/3 стакана)

100 г клубники (2/3 стакана)

100 г черной смородины (2/3 стакана)

50 г кукурузного крахмала + 100 мл воды (1,5 ст. л. с горкой + 5 ст. л.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

*Объем стакана - 250 мл

Приготовьте кисель.

1. Смешайте ягоды, пробейте погружным блендером до состояния пюре.

2. Отправьте пюре в воду, добавьте сахар.

3. Доведите до кипения и дайте прокипеть 2-3 минуты. Процедите.

4. Смешайте крахмал с водой, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

5. Добавьте разведенный крахмал в ягодную воду, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите несколько минут. Дайте остыть готовому киселю.