Як приготувати ягідний кисіль без грудочок: рецепт
Напій з дитинства - кисіль з ягід.
У дитсадку я завжди міняла котлети на порцію киселю.
Давайте приготуємо смачний кисіль без грудочок.
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Ингредиенты:
1 л воды
100 г вишни без косточек (1/2 стакана*)
100 г малины (2/3 стакана)
100 г клубники (2/3 стакана)
100 г черной смородины (2/3 стакана)
50 г кукурузного крахмала + 100 мл воды (1,5 ст. л. с горкой + 5 ст. л.)
50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
*Объем стакана - 250 мл
Приготовьте кисель.
1. Смешайте ягоды, пробейте погружным блендером до состояния пюре.
2. Отправьте пюре в воду, добавьте сахар.
3. Доведите до кипения и дайте прокипеть 2-3 минуты. Процедите.
4. Смешайте крахмал с водой, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
5. Добавьте разведенный крахмал в ягодную воду, постоянно помешивая, доведите до кипения. Прокипятите несколько минут. Дайте остыть готовому киселю.