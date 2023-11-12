Як приготувати смачні бутерброди із намазкою із сардин: простий рецепт
Не лише класичні начинки, але і цілком незвичайні і смачні бутерброди можуть прикрасити ваш стіл. Ось рецепт освіжаючих бутербродів з сардинами, яйцями та цибулею, які стануть чудовим "гостем" на будь-якому застіллі.
Цей рецепт гарантує вам не тільки насичений смак, але і незабутній аромат і вид, пише OBOZREVATEL. Будьте творчими і експериментуйте з різноманіттю начинок для вашого ідеального бутерброду.
Читайте також: Як приготувати ніжні ліниві вареники
Інгредієнти:
- Сардини - 1 банка
- Цибуля-шалот - 1/2 шт.
- Яйця - 3 шт.
- Сир - 50 г
- Майонез - 1 ст. л.
- Спеції: сіль, перець - на смак
- Багет або батон
- Часник - 1 зуб.
- Листя салату, огірок - для подачі
Приготування:
- Злийте рідину з сардин у окрему посудину, але не виливайте її повністю. Розімніть сардини виделкою до однорідності.
- Зваріть яйця. Відокремте білок від жовтка. Натріть білок, жовток і сир на тертці окремо. Додайте дрібно порізану цибулю. Можна взяти ріпчасту цибулю для насиченішого смаку.
- Додайте спеції та майонез, перемішайте до однорідної маси. Щоб досягти потрібної густоти, додайте кілька ложок рідини з сардин.
- Наріжте багет або батон на скибочки і обсмажте його на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Потім натріть кожну скибочку зубчиком часнику з одного боку.
- Намажте підсмажені скибочки сумішшю та подавайте, прикрашаючи листям салату та кружечками огірка.
Радимо також звернути увагу на рецепт тоста ж яйцем та лисичками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!