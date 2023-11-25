Як приготувати варення із хурми з апельсином: простий рецепт без варіння

Ласувати ароматним варенням у зимовий період – це традиція, але інколи хочеться спробувати щось неординарне, наприклад, варення з хурми. Цей фрукт, популярний на рівні з цитрусовими, стає особливо смачним в зимовий період. Деякі сорти хурми можуть бути в'язкими, але за допомогою цього простого рецепту ви зможете створити смачне варення, навіть не витрачаючи часу на варіння.

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Це смачне та ароматне варення ідеально підходить для намазування на хліб, булочки або як додаток до солодких страв, пише bigmir.net. Приготуйте його зараз та насолоджуйтеся унікальним поєднанням смаків хурми та апельсина.

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Інгредієнти:

Стигла хурма – 800 г

Апельсин – 1 шт.

Цукор – 500 г

Спосіб приготування:

Видаліть плодоніжки з хурми та наріжте її дрібними шматочками, а потім протріть м'якоть через сито. Вичавіть сік з апельсина і додайте його до пюре хурми. Приберіть зерна, якщо вони є. Потім додайте цукор до маси. Залиште суміш при кімнатній температурі протягом 1 години, періодично помішуючи. Після того, як суміш настоялася, розлийте варення по стерилізованих банках та накрийте кришками. Зберігайте варення у холодильнику.

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