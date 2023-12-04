Як приготувати традиційний український овочевий салат "Цап у городі"

Салат, що завжди вражає своєю привабливістю! Швидкий у приготуванні, вишуканий у смаку і неперевершено красивий. Кожен раз, додаючи різні інгредієнти, цей салат стає новим кулінарним відкриттям.

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Рецепт цього смаколика опублікований на YouTube-каналі Onyshkevychi. Цей рецепт гарантує вам не тільки приємний смак, але і чудовий вигляд вашої страви.

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Інгредієнти:

Пекінська капуста – 1/2 прим.;

Болгарський перець – 1 прим.;

Ковбаса – 200 г;

Кукурудза – 1 банка;

Морква по-корейськи - 100-150 г;

Цибуля синя – 1 шт.;

Майонез – 2-3 ст. л.;

Чіпси до смаку.

Спосіб приготування:

Взяти консервовану кукурудзу та викласти її однією купкою на тарілку. Викласти корейську моркву, також у вигляді купки. Нарізати солодкий перець соломкою та додати його на тарілку купкою. Нарізати синю цибулю та покласти її у вигляді купки. Нарізати ковбасу (можна взяти шинку чи куряче філе) і також викласти купкою на тарілку. Взяти пекінську капусту, нарізати та додати її на тарілку. У середину салату додати майонез. Зверху додати чіпси за смаком. Перед подачею добре перемішати весь салат.

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