Як приготувати торт Наполеон з заварним кремом: класичний рецепт

Новий рік – це час свят, веселощів і, звичайно ж, смачної їжі. Щоб порадувати близьких і гостей, приготуйте для них торт "Наполеон".

Відео дня

Цей торт давно став улюбленим для багатьох українців, тому приготувати його на свята – це чудова ідея, щоб порадувати близьких та друзів. Рецептом поділились на сайті theLime.

Читайте також: Пряне та ароматне: як зробити варення з яблук за 5 хвилин

Інгредієнти для коржів:

Борошно - 500 г

Вершкове масло - 250 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - 1/2 ч. л.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Яблучний оцет - 1 ст. л.

Холодна вода

Інгредієнти для заварного крему:

Молоко - 1 л

Цукор - 200 г

Борошно - 55 г

Кукурудзяний крохмаль - 55 г

Вершкове масло не менше 82% - 200 г

Ванільний цукор - за смаком

Готуємо коржі

На робочу поверхню, застелену пергаментом, висипаємо борошно і додаємо в нього заморожене вершкове масло. Нарізаємо його ножем прямо в борошні або тремо на терці. Перемішуємо, щоб кожен шматочок масла був у борошні. Пересипаємо отриману суміш у глибоку миску.

Інші інгредієнти з'єднуємо в мірній склянці: розбиваємо в неї яйце, додаємо яблучний оцет, олію, сіль і дуже холодну воду - так, щоб уся маса у склянці зайняла 250 мл.

Виливаємо все в борошно з маслом і замішуємо тісто силіконовою лопаткою. Потім перекладаємо в поліетиленовий пакет, зав'язуємо та залишаємо у морозильній камері приблизно на 40-60 хвилин.

Готуємо заварний крем

У глибокий посуд висипаємо цукор, через сито просіюємо борошно та кукурудзяний крохмаль. Додаємо поступово холодне молоко і перемішуємо вінчиком.

Ставимо на середній вогонь і постійно перемішуємо, щоб суміш не пригоріла. Час приготування - приблизно 10 хвилин. Як тільки молоко починає закипати, одразу ж знімаємо з вогню.

Гарячу суміш переливаємо в миску та накриваємо плівкою в контакт. Залишаємо охолоджуватися.

Збираємо торт

Розігріваємо духовку до 200°С.

Робочу поверхню присипаємо борошном, розгортаємо тісто і потім загортаємо в рулет. Поділяємо його на 8 приблизно рівних частин.

Один шматочок залишаємо, а решту на деякий час прибираємо в холодильник.

Відрізаємо шматочок пергаментного паперу, присипаємо його борошном і розкочуємо перший корж дуже тонко. Потім вирізаємо потрібну форму і проколюємо виделкою, щоб корж не здувся при випіканні.

Випікаємо корж та обрізки за температури 200°С до золотистої скоринки. Робимо те саме з іншими коржами.

Обрізки коржів подрібнюємо руками або за допомогою качалки в крихту.

В охолоджену масу для крему додаємо вершкове масло кімнатної температури, збиваємо міксером, потім вводимо ванільний цукор. Збиваємо все, щоб маса вийшла пишною та однорідною.

У форму з високими бортиками кладемо перший корж, змащуємо його кремом, потім другий корж, крем і так далі. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 1 годину, щоб крем стабілізувався та коржі просочилися.

Розрівнюємо крем і посипаємо з усіх боків крихтою, яка залишилася після обрізки коржів. За бажанням прикрашаємо зверху.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!