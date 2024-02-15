Як приготувати пряжене молоко та ряжанку в домашніх умовах
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Друзі, ви любите топлене молоко?
Топлене молоко, або його ще називають томлене, а у нас воно "пряжене" - це молоко з карамельним присмаком, яке довго томиться в духовці (або в печі, так його раніше готували).
Приготувати топлене молоко в домашніх умовах досить просто: потрібно закип'ятити жирне молоко (якщо є, краще взяти домашнє), а потім протягом декількох годин потримати в духовці.
В результаті у вас вийде молоко з гарним кремовим відтінком, і, як я вже говорила, карамельним присмаком.
Іноді для приготування топленого молока рекомендують використовувати термос, але я все-таки більше схиляюся до духовки.
- Пряжене молоко добре зберігається, довше не скисає порівняно з сирим або кип'яченим молоком. Його вживають переважно як напій, а ще на його основі готують ряжанку.
- Для цього пряжене молоко охолоджують до кімнатної температури, заправляють сметаною і знову відправляють у тепле місце, годин на 12. Мені здається, немає нічого смачнішого за домашню ряжанку…