Як приготувати пряжене молоко та ряжанку в домашніх умовах

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Друзі, ви любите топлене молоко?

Топлене молоко, або його ще називають томлене, а у нас воно "пряжене" - це молоко з карамельним присмаком, яке довго томиться в духовці (або в печі, так його раніше готували).

Приготувати топлене молоко в домашніх умовах досить просто: потрібно закип'ятити жирне молоко (якщо є, краще взяти домашнє), а потім протягом декількох годин потримати в духовці.

В результаті у вас вийде молоко з гарним кремовим відтінком, і, як я вже говорила, карамельним присмаком.

Іноді для приготування топленого молока рекомендують використовувати термос, але я все-таки більше схиляюся до духовки.