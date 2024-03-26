Як приготувати сосиски в листковому тісті з сиром вдома: простий рецепт
Втомилися від магазинного фастфуду? Хочете приготувати щось смачне та ситне за лічені хвилини? Тоді цей рецепт для вас! Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!
Сосиски в тісті з сиром – це не лише апетитна, але й дуже проста страва, з якою впорається навіть кулінар-початківець. Спробуємо приготувати її разом з фудблогером Ірискою Дімітровою.
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Інгредієнти:
- 6 сосисок
- 300 г листково-дріжджового тіста
- 80-100 г сиру
- кетчуп
- 1 жовток + 1 ст. л. води
- кунжут
Приготування:
- Розріжте листково-дріжджове тісто на прямокутники довжиною з сосиску. З обох сторін зробіть надрізи, як на відео.
- Змастіть серединку тіста кетчупом, викладіть тертий сир і сосиску.
- Накрийте сосиску смужками тіста почергово з обох сторін, щоб вийшла косичка.
- Накрийте рушничком і дайте піднятися в теплому місці протягом 20-30 хвилин.
- Змастіть жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою води, і присипте кунжутом.
- Випікайте 12-15 хвилин при температурі 180°C.
Смачного!
Порада:
- Замість кетчупу можна використовувати будь-який інший соус, наприклад, томатний або гірчичний.
- До сиру можна додати зелень, спеції або овочі.
- Для більш рум'яної скоринки можна змастити сосиски в тісті яйцем перед випіканням.
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